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Израиль

Пожары на севере Израиля, перекрыта 85-я трасса

время публикации: 03 июня 2024 г., 22:01 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 22:13
Пожары на севере Израиля, перекрыта 85-я трасса
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба дорожной полиции сообщила о перекрытии 85-й трассы на участке между перекрестками Амиад и Кадарим из-за пожара, вспыхнувшего возле мошава Кахал, и распространяющегося в сторону шоссе.

По данным пожарной службы, недалеко от границы с Ливаном имеется не менее 15 очагов возгорания.

В Кирьят-Шмоне огонь распространяется в квартале Бимат Тель-Хай в северной части города. 10 пожарных расчетов работают в городе, пытаясь не допустить дальнейшее распространение огня.

В районе горы Керен Нафтали работают пять пожарных расчетов.

Во многих населенных пунктах, рядом с которыми бушует пожар, члены отрядов самообороны поливают дома водой, пытаясь не допустить их возгорания от разносимых ветром искр.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2024

Пожар возле Кирьят-Шмоны, огонь распространяется в сторону домов