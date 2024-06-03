Пожары на севере Израиля, перекрыта 85-я трасса

Пресс-служба дорожной полиции сообщила о перекрытии 85-й трассы на участке между перекрестками Амиад и Кадарим из-за пожара, вспыхнувшего возле мошава Кахал, и распространяющегося в сторону шоссе.

По данным пожарной службы, недалеко от границы с Ливаном имеется не менее 15 очагов возгорания.

В Кирьят-Шмоне огонь распространяется в квартале Бимат Тель-Хай в северной части города. 10 пожарных расчетов работают в городе, пытаясь не допустить дальнейшее распространение огня.

В районе горы Керен Нафтали работают пять пожарных расчетов.

Во многих населенных пунктах, рядом с которыми бушует пожар, члены отрядов самообороны поливают дома водой, пытаясь не допустить их возгорания от разносимых ветром искр.