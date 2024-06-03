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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 3 июня: атаки в центре сектора, интенсивность боев снизилась

время публикации: 03 июня 2024 г., 06:15 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 06:19
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 3 июня: атаки в центре сектора, интенсивность боев снизилась
Atia Mohammed/Flash90

В ночь на 3 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий снизилась.

Источники в Газе сообщают, что минувшей ночью силы ЦАХАЛа обстреливали цели в Аль-Бурейдже, Нусейрате и Аль-Магази, в центре сектора. Также ЦАХАЛ обстреливал цели в Зайтуне, на юго-восточной окраине города Газа.

По данным минздрава Газы (структура ХАМАСа) в результате удара ЦАХАЛа по цели в Нусейрате погибли не менее четырех человек, в результате авиаудара в лагере Аль-Бурейдж погибли не менее пяти человек.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 3 июня.

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