Проверяется версия, что пожар возле Музея Израиля в Иерусалиме стал следствием поджога
время публикации: 03 июня 2024 г., 11:08 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 11:08
Специальная следственная группа пожарной службы Иерусалимского округа проверяет версию о том, что бушевавший в воскресенье, 2 июня, пожар в Эмек а-Мацлева в Иерусалиме, возле Музея Израиля, стал следствием поджога.
Напомним, пожар начался около полудня и быстро охватил обширные площади деревьев и кустарников. Были эвакуированы сотрудники и посетители Музея Израиля. Лишь через четыре часа удалось локализовать огонь, который к тому времени уже перекинулся на зеленые насаждения на территории самого музея.
В тушении пожара участвовали 23 пожарных расчета и 8 самолетов пожарной авиации "Эльад".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 02 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2024