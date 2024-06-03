Проверяется версия, что пожар возле Музея Израиля в Иерусалиме стал следствием поджога

Специальная следственная группа пожарной службы Иерусалимского округа проверяет версию о том, что бушевавший в воскресенье, 2 июня, пожар в Эмек а-Мацлева в Иерусалиме, возле Музея Израиля, стал следствием поджога.

Напомним, пожар начался около полудня и быстро охватил обширные площади деревьев и кустарников. Были эвакуированы сотрудники и посетители Музея Израиля. Лишь через четыре часа удалось локализовать огонь, который к тому времени уже перекинулся на зеленые насаждения на территории самого музея.

В тушении пожара участвовали 23 пожарных расчета и 8 самолетов пожарной авиации "Эльад".