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Проверяется версия, что пожар возле Музея Израиля в Иерусалиме стал следствием поджога

время публикации: 03 июня 2024 г., 11:08 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 11:08
Проверяется версия, что пожар возле Музея Израиля в Иерусалиме стал следствием поджога
Yaniv Nadav/Flash90

Специальная следственная группа пожарной службы Иерусалимского округа проверяет версию о том, что бушевавший в воскресенье, 2 июня, пожар в Эмек а-Мацлева в Иерусалиме, возле Музея Израиля, стал следствием поджога.

Напомним, пожар начался около полудня и быстро охватил обширные площади деревьев и кустарников. Были эвакуированы сотрудники и посетители Музея Израиля. Лишь через четыре часа удалось локализовать огонь, который к тому времени уже перекинулся на зеленые насаждения на территории самого музея.

В тушении пожара участвовали 23 пожарных расчета и 8 самолетов пожарной авиации "Эльад".

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