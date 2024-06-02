Лесной пожар в Иерусалиме, около Музея Израиля. Фоторепортаж

Фото: Flash90 и Associated Press

2 июня на фоне очень жаркой погоды в ряде районов Израиля возникли пожары. Сильный лесной пожар возник в Иерусалиме, около Музея Израиля. Для его тушения была задействована специальная авиация.

Также поступают сообщения о пожарах на севере Израиля, в частности в Кацрине, где в течение дня было зафиксировано множество атак из Ливана с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.