x
02 июня 2024
|
последняя новость: 18:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июня 2024
|
02 июня 2024
|
последняя новость: 18:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Лесной пожар в Иерусалиме, около Музея Израиля. Фоторепортаж

время публикации: 02 июня 2024 г., 17:29 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 17:29

Фото: Flash90 и Associated Press

2 июня на фоне очень жаркой погоды в ряде районов Израиля возникли пожары. Сильный лесной пожар возник в Иерусалиме, около Музея Израиля. Для его тушения была задействована специальная авиация.

Также поступают сообщения о пожарах на севере Израиля, в частности в Кацрине, где в течение дня было зафиксировано множество атак из Ливана с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2024

Пожарным удалось локализовать пожар возле Музея Израиля в Иерусалиме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2024

Пожар распространился на территорию Музея Израиля в Иерусалиме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2024

"Цева адом" в Кацрине
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2024

Пожарные самолеты прибыли для тушения возгорания возле Музея Израиля