ЦАХАЛ сообщает о действиях в секторе Газы. Видео

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора.

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы спецназа "Маглан" во время одного из рейдов нашли боеприпасы для гранатометов.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Бойцы 679-й бригады ликвидировали несколько боевиков, в одном из случаев задействовав ВВС.

Судя по отчету ЦАХАЛа и по сообщениям из Газы, интенсивность боевых действий снизилась.