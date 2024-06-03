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ЦАХАЛ сообщает о действиях в секторе Газы. Видео

время публикации: 03 июня 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 10:03
ЦАХАЛ сообщает о действиях в секторе Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора.

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы спецназа "Маглан" во время одного из рейдов нашли боеприпасы для гранатометов.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Бойцы 679-й бригады ликвидировали несколько боевиков, в одном из случаев задействовав ВВС.

Судя по отчету ЦАХАЛа и по сообщениям из Газы, интенсивность боевых действий снизилась.

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