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Израиль

Нетаниягу пригласил Бен-Гвира на встречу

время публикации: 03 июня 2024 г., 09:41 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 09:41
Нетаниягу пригласил Бен-Гвира на встречу
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на встречу в канцелярии главы правительства.

Как сообщает "Кешет", в ходе встречи Нетаниягу намерен посвятить Бен-Гвира в детали формирующейся сделки с ХАМАСом и возможно показать ему черновик, который обсуждается в настоящий момент.

На следующий день после того, как президент США Джо Байден представил сделку, предложенную Израилем, Итамар Бен-Гвир назвал ее "непотребной" и заявил, что не останется в правительстве, которое ее утвердит.

Отмечается, что Нетаниягу не пригласил на встречу министра финансов Бецалеля Смотрича.

Накануне сообщалось, что в беседах с приближенными Нетаниягу опроверг утверждения, согласно которым формирующаяся сделка предусматривает окончательное завершение военных действий. По словам Нетаниягу, Байден в своей речи "не упомянул" некоторые условия, которые оговорил Израиль в своем предложении.

Одновременно в адрес премьер-министра продолжает звучать критика в связи с тем, что предложение по сделке не было представлено на рассмотрение военно-политического кабинета, а обсуждалось исключительно кабинетом военных действий. По сообщению "Кан", такое решение было принято из опасения перед возможной утечкой информации.

Министр по делам поселенчества Орит Струк назвала такие действия незаконными и нелегитимными. "Это грубый удар по атмосфере доверия в правительстве и по солдатам ЦАХАЛа", – заявила Струк.

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