Внимание, повторное сообщение о розыске: пропала 17-летняя Керен Интератор из Кфар-Сабы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Керен Интератор, жительницы Кфар-Сабы. В последний раз ее видели 20 мая в Хадере. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худая, темные волосы, карие глаза. Носит серьгу в правой ноздре.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или по телефону отделения в Кфар-Сабе 039393444.