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Израиль

Внимание, повторное сообщение о розыске: пропала 17-летняя Керен Интератор из Кфар-Сабы

время публикации: 03 июня 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 18:39
Внимание, повторное сообщение о розыске: пропала 17-летняя Керен Интератор из Кфар-Сабы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Керен Интератор, жительницы Кфар-Сабы. В последний раз ее видели 20 мая в Хадере. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худая, темные волосы, карие глаза. Носит серьгу в правой ноздре.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или по телефону отделения в Кфар-Сабе 039393444.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 мая 2024

Внимание, розыск: пропала 17-летняя Керен Интератор из Кфар-Сабы