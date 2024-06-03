Внимание, повторное сообщение о розыске: пропала 17-летняя Керен Интератор из Кфар-Сабы
время публикации: 03 июня 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 18:39
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Керен Интератор, жительницы Кфар-Сабы. В последний раз ее видели 20 мая в Хадере. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худая, темные волосы, карие глаза. Носит серьгу в правой ноздре.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или по телефону отделения в Кфар-Сабе 039393444.
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