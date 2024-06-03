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Израиль

МАГАВ и ЦАХАЛ: в районе Шхема ликвидирован разыскиваемый боевик

время публикации: 03 июня 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 18:42
МАГАВ и ЦАХАЛ: в районе Шхема ликвидирован разыскиваемый боевик
Пресс-служба полиции Израиля
МАГАВ и ЦАХАЛ: в районе Шхема ликвидирован разыскиваемый боевик
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы подразделения "псевдоарабов" пограничной полиции совместно с бойцами территориальной бригады Самарии и батальона "Нахшон", руководствуясь разведданными Общей службы безопасности, провели успешную операцию в районе Шхема.

Пресс-служба МАГАВа подчеркивает, что эта операция проводилась не ночью, а среди белого дня. Бойцы МАГАВа, зайдя в лагерь беженцев Балата, окружили зал торжеств, в котором находился разыскиваемый боевик. Заметив бойцов, вооруженный террорист попытался занять удобную позицию на крыше. Он был ликвидирован выстрелами.

Отмечается, что убитый боевик занимал высокую позицию в иерархии террористической группировки.

В районе проведения операции также произошел бой с другими боевиками. Террористы открыли огонь и бросили несколько взрывных устройств в сторону военнослужащих. "Псевдоарабы" открыли ответный огонь, зафиксировав о поражении нескольких целей. (Палестинские источники сообщают об одном убитом и десяти раненых).

Пресс-служба пограничной полиции сообщила, что операция в районе Шхема продолжается.

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