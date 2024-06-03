Анонимный спонсор пожертвовал университету Бар-Илан миллиард шекелей

Весьма крупное пожертвование поступило в кассу Университета Бар-Илан от спонсора, пожелавшего остаться анонимным: университет получил миллиард шекелей. Эти деньги будут вложены в разработки Deep-tech – "глубокие технологии", глобальные технологические решения, меняющие обстановку в различных отраслях и формирующие новые рынки.

Президент Университета Бар-Илан профессор Арье Цабан сообщил попечительскому совету университета о миллиардном пожертвовании на инвестиции в науку, которое было передано анонимным спонсором. Речь идет о крупнейшем пожертвовании, сделанном Университету Бар-Илан со дня его основания и одном из крупнейших пожертвований университетам Израиля.

Спонсор, пожелавший остаться анонимным, это еврейский филантроп из Северной Америки, выпускник Колумбийского университета и ветеран Второй мировой войны, который видел в Государстве Израиль безопасный дом для евреев всего мира и признавал важность экономического и социального развития Израиля.

Он принял решение пожертвовать капитал Университету Бар-Илан как исследовательскому учреждению, способному сделать огромный вклад в развитие научно-технической мысли.