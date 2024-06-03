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Израиль

Мэр Нетаниии Мирьям Файрберг сообщила о проблемах со здоровьем

время публикации: 03 июня 2024 г., 22:35 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 22:35
Мэр Нетаниии Мирьям Файрберг
Tomer Neuberg/Flash90

После того, как в социальных сетях и группах WhatsApp начали распространяться слухи, мэр Нетании Мирьям Файрберг в своем Facebook написала, что она борется с болезнью.

"Никто из тех, кто видел мои выступления по случаю Дня Холокоста или то, как я функционирую в повседневной жизни, включая людей из близкого окружения, никогда бы не подумали, что в эти дни я столкнулась с проблемами со здоровьем", – написала мэра. Она отметила, что ее поддерживают члены семьи, команда медиков, работники мэрии и члены городского совета, а также жители Нетании.

Мирьям Файрберг сообщила, что продолжит работать на посту мэра, и заверила, что ей в своей жизни преодолела намело проблем, и болезнь – это всего лишь одна из них.

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