Мэр Нетаниии Мирьям Файрберг сообщила о проблемах со здоровьем

После того, как в социальных сетях и группах WhatsApp начали распространяться слухи, мэр Нетании Мирьям Файрберг в своем Facebook написала, что она борется с болезнью.

"Никто из тех, кто видел мои выступления по случаю Дня Холокоста или то, как я функционирую в повседневной жизни, включая людей из близкого окружения, никогда бы не подумали, что в эти дни я столкнулась с проблемами со здоровьем", – написала мэра. Она отметила, что ее поддерживают члены семьи, команда медиков, работники мэрии и члены городского совета, а также жители Нетании.

Мирьям Файрберг сообщила, что продолжит работать на посту мэра, и заверила, что ей в своей жизни преодолела намело проблем, и болезнь – это всего лишь одна из них.