Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 3 июня: нейтрализация боевиков в Акабе

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 3 июня действовали в Акабе (к югу от Тубаса), в Синджиле и Кафр Малике (около Рамаллы), в Дуре и Байт-Уммаре (около Хеврона), в Аззуне (к востоку от Калькилии), а также в восточной части Шхема.

"Палестинский информационный центр" сообщает, что в Акабе израильскими военными были убиты двое местных жителей. Судя по фотографиям в соцсетях, речь идет о боевиках. Некоторые другие источники заявляют, что боевики были ранены и задержаны, а не убиты.

Источники в ПА заявляют, что ночью израильские военные обеспечили безопасность паломникам, которые на автобусах проехали к гробнице Йосефа в Шхеме.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 3 июня.