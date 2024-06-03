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Коалиционный кризис: Смотрич готовится к выходу из правительства

время публикации: 03 июня 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 08:40
Коалиционный кризис: Смотрич готовится к выходу из правительства
Ayal Margolin/Flash90

Министр финансов и глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич встречался с ведущими раввинами национально-религиозного лагеря. По сообщению приближенных министра, на которые ссылается "Кан", только за последние сутки Смотрич провел не менее пяти таких встреч, что свидетельствует о серьезности его намерений.

По словам источников, глава "Ционут Датит" не намерен ждать реализации сделки с ХАМАСом и покинет правительство, если поймет, что остановить ее невозможно.

Напомним, что вечером 1 июня Смотрич высказался против сделки в той форме, в которой ее представил президент США Джо Байден. В тот же вечер со Смотричем, а также с Итамаром Бен-Гвиром, беседовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"Я поговорил с премьер-министром и разъяснил ему, что не останусь в правительстве, которое согласится на предложенную сделку и закончит войну без уничтожения ХАМАСа и без возвращения всех похищенных", – заявил глава "Ционут Датит".

Если Смотрич выйдет из коалиции, можно предположить, что Бен-Гвир последует его примеру, и это приведет к краху правительства и досрочным выборам. В то же время не исключено, что угрозы правых политиков являются тактическими – чтобы оказать давление на Нетаниягу и произвести впечатление на свой электорат.

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