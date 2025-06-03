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Израиль

Две иностранные туристки задержаны в закрытой военной зоне, им угрожает депортация

Иудея и Самария
время публикации: 03 июня 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 19:28
Две иностранные туристки задержаны в закрытой военной зоне, им угрожает депортация
Olivier Fitoussi /FLASH90

В конце прошлой недели возле поселения Авигаль на юге Хевронского нагорья полицией были задержаны две иностранные туристки. Кроме нарушения запрета на нахождение в закрытой военной зоне женщины подозреваются в антиизраильской деятельности.

По информации Walla News, женщины были задержаны сотрудниками полиции округа Иудеи и Самарии после получения сигнала о нахождении подозрительных лиц возле поселка Хилат ад-Даба. Издание пишет, что при проверке документов выяснилось, что одна из задержанных известна за границей своей антиизраильской деятельностью.

Женщинам на 15 дней запретили посещать Иудею и Самарию, а также было предписано явиться на слушания в офис Управления народонаселения и миграции в международном аэропорту "Бен-Гурион".

В ходе слушаний одна из женщин согласилась покинуть Израиль и не пытаться опротестовать решение, другая – заявила, что намерена подать апелляцию на депортацию.

До окончания разбирательства обе женщины содержатся в следственном изоляторе в "Гивоним".

Израиль
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