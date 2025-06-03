Глава МИД Гидеон Саар отправляется с рабочим визитом в Германию
время публикации: 03 июня 2025 г., 18:23 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 18:23
Министр иностранных дел Гидеон Саар отправляется в среду, 4 июня, с рабочим визитом Германию, где он проведет серию встреч. В частности, глава МИД встретится со своим германским коллегой Йоханом Вадефулем, министром внутренних дел Александром Добриндтом, министром образования Карин Прин и другими высокопоставленными лицами.
Кроме того, Саар посетит мемориал Холокоста, встретится с руководителями еврейской общины и даст интервью германским СМИ.