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Израиль

Глава МИД Гидеон Саар отправляется с рабочим визитом в Германию

время публикации: 03 июня 2025 г., 18:23 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 18:23
Глава МИД Гидеон Саар отправляется с рабочим визитом в Германию
AP Photo/Petros Giannakouris

Министр иностранных дел Гидеон Саар отправляется в среду, 4 июня, с рабочим визитом Германию, где он проведет серию встреч. В частности, глава МИД встретится со своим германским коллегой Йоханом Вадефулем, министром внутренних дел Александром Добриндтом, министром образования Карин Прин и другими высокопоставленными лицами.

Кроме того, Саар посетит мемориал Холокоста, встретится с руководителями еврейской общины и даст интервью германским СМИ.

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