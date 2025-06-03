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Израиль

Израильтянка через суд добилась совместной опеки над собакой после расставания с партнером

Судебные решения
Животные
время публикации: 03 июня 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 07:57
Израильтянка через суд добилась совместной опеки над собакой после расставания с партнером
AP Photo/Jean-Francois Badias

Израильская пара начала жить вместе, и вскоре после этого взяла из приюта собаку. Совместная пары длилась около двух лет и закончилась после двойного отказа женщины выйти замуж за своего партнера и ее ухода.

Тем не менее женщина продолжала видеться с собакой, официальным владельцем которой был ее бывший партнер, а в какой-то момент обратилась в суд с требованием передать ей опеку над животным.

Как сообщает