Израильтянка через суд добилась совместной опеки над собакой после расставания с партнером

Израильская пара начала жить вместе, и вскоре после этого взяла из приюта собаку. Совместная пары длилась около двух лет и закончилась после двойного отказа женщины выйти замуж за своего партнера и ее ухода.

Тем не менее женщина продолжала видеться с собакой, официальным владельцем которой был ее бывший партнер, а в какой-то момент обратилась в суд с требованием передать ей опеку над животным.