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Израиль

На севере Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 03 июня 2025 г., 06:56 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 08:01
На севере Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа.

Имена погибших:

- старший сержант Лиор Штейнберг, 20 лет, из Петах-Тиквы, военный медик батальона "Ротем" бригады "Гивати".

- старший сержант Офек Бархана, 20 лет, из Явне, военный медик батальона "Ротем" бригады "Гивати".

- старший сержант Омер Ван Гельдер, 22 года, из Маале-Адумим, командир отделения батальона "Ротем" бригады "Гивати".

Судя по имеющимся данным, 2 июня бойцы батальона "Ротем" бригады "Гивати" действовали в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Израильские военные подорвались на минах, установленных боевиками в этом районе. Трое погибли, двое получили ранения средней степени тяжести.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 861 военнослужащий ЦАХАЛа.

Израиль
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