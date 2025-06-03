На севере Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа.

Имена погибших:

- старший сержант Лиор Штейнберг, 20 лет, из Петах-Тиквы, военный медик батальона "Ротем" бригады "Гивати".

- старший сержант Офек Бархана, 20 лет, из Явне, военный медик батальона "Ротем" бригады "Гивати".

- старший сержант Омер Ван Гельдер, 22 года, из Маале-Адумим, командир отделения батальона "Ротем" бригады "Гивати".

Судя по имеющимся данным, 2 июня бойцы батальона "Ротем" бригады "Гивати" действовали в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Израильские военные подорвались на минах, установленных боевиками в этом районе. Трое погибли, двое получили ранения средней степени тяжести.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 861 военнослужащий ЦАХАЛа.