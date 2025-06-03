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Израиль

ДТП на 431-й трассе, мотоциклист в критическом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 03 июня 2025 г., 05:50 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 05:50
ДТП на 431-й трассе, мотоциклист в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 3 июня на 431-й трассе, недалеко от южного съезда на Ришон ле-Цион, столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии мужчина примерно 30 лет, ехавший на мотоцикле, получил крайне тяжелые травмы. Водитель автомобиля травмирован легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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