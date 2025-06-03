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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 3 июня: не жарко, переменная облачность

Погода
Дожди
время публикации: 03 июня 2025 г., 05:34 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 05:40
Прогноз погоды в Израиле на 3 июня: не жарко, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 3 июня, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь на побережье Средиземного моря. Местами туман.

В Иерусалиме – 15-23 градусов, в Тель-Авиве – 21-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 18-27, в Мицпе-Рамоне – 15-27, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-25, в Ариэле – 16-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-28, на Голанских высотах – 17-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-субботу ожидается постепенное повышение температуры.

Израиль
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