Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 3 июня, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь на побережье Средиземного моря. Местами туман.

В Иерусалиме – 15-23 градусов, в Тель-Авиве – 21-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 18-27, в Мицпе-Рамоне – 15-27, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-25, в Ариэле – 16-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-28, на Голанских высотах – 17-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-субботу ожидается постепенное повышение температуры.