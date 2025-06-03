Землетрясение в Эгейском море, подземные толчки ощущались в Израиле
время публикации: 03 июня 2025 г., 05:00 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 05:29
В ночь на 3 июня в Эгейском море, в районе архипелага Додеканес, недалеко от побережья Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр располагался в 132 км к юго-востоку от Айдина (Турция), в 17 км к югу от Мармариса (Турция). Очаг залегал на глубине 68 км.
Слабые подземные толчки ощущались на территории Израиля – как в прибрежных, так и во внутренних районах.
Сведений о причиненном ущербе не поступало.
В ноябре 2020 года в результате землетрясения магнитудой 7 в районе архипелага Додеканес погибли более 100 человек.