Землетрясение в Эгейском море, подземные толчки ощущались в Израиле

В ночь на 3 июня в Эгейском море, в районе архипелага Додеканес, недалеко от побережья Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр располагался в 132 км к юго-востоку от Айдина (Турция), в 17 км к югу от Мармариса (Турция). Очаг залегал на глубине 68 км.

Слабые подземные толчки ощущались на территории Израиля – как в прибрежных, так и во внутренних районах.

Сведений о причиненном ущербе не поступало.

В ноябре 2020 года в результате землетрясения магнитудой 7 в районе архипелага Додеканес погибли более 100 человек.