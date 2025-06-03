ЦАХАЛ прокомментировал очередные сообщения об обстреле в Газе около пунктов раздачи помощи GHF

ЦАХАЛ сообщает, что 3 июня израильские военные, следившие за движением толпы жителей сектора Газы по регулируемым маршрутам на пути к пункту распределения гуманитарной помощи, заметили подозреваемых, двигавшихся в их направлении, отклонившись от разрешенного маршрута. Сначала был открыт предупредительный огонь по подозреваемым, затем – после того, как некоторые из них продолжили движение в сторону военных – огонь на поражение.

Командованию ЦАХАЛа известны сообщения из Газы об убитых в этом инциденте. Проводится расследование.

В официальном сообщении сказано также: "ЦАХАЛ позволяет американской гражданской организации Gaza Humanitarian Foundation (GHF) действовать независимо, чтобы раздавать помощь жителям Газы и не допускать ее попадания к террористической организации ХАМАС. Силы ЦАХАЛа не препятствуют жителям Газы добираться до пунктов распределения помощи. Стрельба велась примерно в полукилометре от распределительного комплекса по отдельным подозреваемым, которые приближались к военным, подвергая их опасности".

Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" утверждал, что вертолет ЦАХАЛа обстрелял жителей сектора Газы, собравшихся для получения гуманитарной помощи в западной части Рафаха, на юге сектора. Утверждалось, что есть раненые.

Ранее ЦАХАЛ неоднократно опровергал заявления прохамасовских структур об обстрелах просителей помощи в Газе.