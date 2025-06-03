"Колесницы Гидеона" в Газе: за сутки атакованы десятки целей
время публикации: 03 июня 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 13:56
ЦАХАЛ сообщает, что за последние 24 часа в рамках операции "Колесницы Гидеона" в секторе Газы были атакованы десятки целей – группы боевиков, склады оружия, туннели и другая инфраструктура террора.
Силы 215-й бригады атаковали террориста ХАМАСа, который находился около здания, в котором был склад оружия. Зафиксированы вторичные взрывы.
Силы 646-й бригады атаковали комплекс военного назначения, который был заминирован боевиками.