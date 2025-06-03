За жестокое обращение с малышами воспитательницы получили 11 и 8 лет тюрьмы

Окружной суд Центрального округа вынес во вторник, 3 июня, суровый приговор воспитательницам частного детского сада "Лули шель Орли" в Петах-Тикве. Хозяйка сада Орли Давидович приговорена к восьми годам тюремного заключения и выплате компенсации родителям пострадавших малышей на сумму 270 тысяч шекелей. Ее дочь Даниэль Лейбович приговорена к 11 годам тюремного заключения и компенсации на сумму 390 тысяч шекелей.

В феврале 2022 года против Давидович и Лейбович были предъявлены обвинения в связи с более чем 200 задокументированными случаями нападения и жестокого обращения с малышами в возрасте от года до трех лет, за которыми они должны были присматривать.

На основании просмотра видеозаписей из детского сада, на которых обвиняемые таскали детей за волосы, трясли, швыряли на пол, били их, а также "наказывали", выставляя из детского сада и оставляя малышей без присмотра, обе женщины были признаны виновными в большинстве инкриминируемых им преступлений.

Родители пострадавших малышей поприветствовали приговор.