x
03 июня 2025
|
последняя новость: 17:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июня 2025
|
03 июня 2025
|
последняя новость: 17:00
03 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

1-3 июня в Иудее и Самарии были задержаны десятки подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 03 июня 2025 г., 16:11 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 16:11
1-3 июня в Иудее и Самарии были задержаны десятки подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что 1-2 июня в ходе операций Иудее и Самарии были задержаны 20 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности. Был конфискован пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").

В ночь на 3 июня бойцы спецназа "Дувдеван" и бригады "Биньямин", действуя в районе Рамаллы, задержали четырех террористов – крупных торговцев оружием.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2025

606-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии