1-3 июня в Иудее и Самарии были задержаны десятки подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что 1-2 июня в ходе операций Иудее и Самарии были задержаны 20 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности. Был конфискован пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").

В ночь на 3 июня бойцы спецназа "Дувдеван" и бригады "Биньямин", действуя в районе Рамаллы, задержали четырех террористов – крупных торговцев оружием.