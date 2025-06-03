1-3 июня в Иудее и Самарии были задержаны десятки подозреваемых в терроре
время публикации: 03 июня 2025 г., 16:11 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 16:11
ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что 1-2 июня в ходе операций Иудее и Самарии были задержаны 20 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности. Был конфискован пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").
В ночь на 3 июня бойцы спецназа "Дувдеван" и бригады "Биньямин", действуя в районе Рамаллы, задержали четырех террористов – крупных торговцев оружием.
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