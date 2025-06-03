Евгений Бяловский из Бат-Яма убил жену Елену, заперся на крыше и покончил с собой

50-летняя Елена Бяловская была жестоко убита в понедельник, 2 июня, в своей квартире. Ее муж, Евгений Бяловский, вскоре после убийства заперся на крыше дома, где они проживали. В течение девяти часов полиция и спасательные службы вели переговоры с подозреваемым в убийстве жены, к переговорам подключались специалисты, родственники и друзья семьи, но в конечном итоге Евгений покончил с собой, спрыгнув с крыши.

Евгений и Елена были женаты много лет, у них двое взрослых детей, 31-летний сын и 18-летняя дочь. По словам соседей, супруги были нежны друг с другом, постоянно обнимались, их считали прекрасной парой. Ни полиция, ни муниципалитет до того рокового дня не получали информации о случаях семейного насилия у Бяловских.

В понедельник утром из квартиры Бяловских были слышны крики, вскоре после этого Евгений выбрался на крышу, где он регулярно до этого сидел со своим приятелем и курил. В тот день Евгений Бяловский кричал, чтобы к нему никто не приближался, в противном случае он угрожал спрыгнуть вниз. В квартиру прибыли сотрудники полиции и скорая помощь "Маген Давид Адом", они констатировали смерть Елены от ножевых ранений.

На протяжении всего дня сотрудники и волонтеры полиции и различных спасательных служб вели переговоры с закрывшимся на крыше Евгением Бяловским: выход взламывать не стали, чтобы не провоцировать мужчину на суицид. На место прибыл также отряд спецназа, рассматривалась возможность штурма крыши, чтобы не допустить гибель подозреваемого. К сожалению, все эти усилия провалились.

Сообщается, что соседи и многочисленные зеваки, собравшиеся посмотреть на развитие событий, кричали Евгению "Да прыгай уже, убийца!" На каком-то этапе Евгений Бяловский все же принял решение, он явно нервничал, несколько раз отходил от края крыши, затем разбежался и прыгнул вниз, с высоты четвертого этажа. Он разбился насмерть.

Как сообщает КАН–"Хадашот", полиция ведет расследование – можно ли было предотвратить гибель подозреваемого. Представители пожарно-спасательной службы были вынуждены отвечать на вопросы, почему за столь продолжительное время ожидания под домом, на крыше которого находился угрожавший покончить с собой мужчина, не были размещены какие-либо спасательные средства – надувные маты или натянутый тент для смягчения удара.

Представители пожарно-спасательной службы сообщили, что средства для смягчения падения в нашей стране не используют уже десять лет, поскольку "они причиняли больше вреда, чем пользы, и использовались в основном при пожарах". Они отмечают также, что решение об использовании таких средств могла принять полиция, руководившая инцидентом. В полиции же заявили: существовало опасение, что если человек, угрожающий прыгнуть с крыши, увидит попытки создать площадку для смягчения падения, он прыгнет немедленно или прыгнет в другое место. "Наша цель была попытаться заставить его не прыгать, любой ценой. К сожалению, это не получилось", – отметили в полиции.

Представительницы женских организаций, комментируя это происшествие, подчеркивают, что с начала 2025 года в Израиле были убиты 14 женщин, 13 из них стали жертвами своих мужей или партнеров, или других близких родственников. "Это не частные случаи, это тревожная тенденция", – подчеркнула представительница женского лобби в Израиле Таль Хохман.