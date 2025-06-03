Воспитатели не прошли курсы переподготовки – возможно массовое закрытие яслей

Представители нескольких организаций по продвижению дошкольного образования направили министру образования Йоаву Кишу тревожное письмо: вступившие в силу в 2021 году требования надзора за яслями обязывали воспитателей пройти курсы переподготовки, но большинство так и не сделало этого.

На завершение курсов воспитателям выделяли четыре года, однако по многим причинам – из которых можно упомянуть коронакризис и затяжную войну – не все воспитатели уложились в этот срок.

Как сообщает во вторник, 3 июня, "Исраэль а-Йом", в сфере дошкольного образования остро не хватает кадров, и это справедливо как для субсидируемых детских садов таких организаций, как ВИЦО, "Наамат" и другие, так и для частных. Закон о надзоре за детскими садами должен был привести в эту сферу только специалистов, прошедших сертификацию.

Воспитатели и заведующие детскими садами, работавшие ранее, должны были пройти соответствующие курсы до сентября 2025 года. Министерство образования финансировало множество курсов, однако многие воспитатели так и не завершили обучение, и поэтому соответствующих сертификатов у них нет. Чем это грозит? Министерство образования не продлевает лицензии детским садам и яслям, работники которых не прошли курсы. Поскольку большинство воспитателей не имеют сертификатов – речь идет о массовых отзывах лицензий.

Комментируя сложившуюся ситуацию, представители министерства образования сообщили, что ведомство работает совместно с министерством юстиции над продлением переходного срока, и в предстоящем учебном году детские сады будут функционировать в обычном режиме.