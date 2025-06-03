Суд над Нетаниягу: начинается перекрестный допрос премьер-министра

3 июня в окружном суде Тель-Авива возобновляется судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Начинается перекрестный допрос премьер-министра, иными словами допрос главы правительства представителями прокуратуры.

Нетаниягу будет отвечать на вопросы прокуроров два раза в неделю. Еще одно заседание в неделю будет посвящено допросу других свидетелей защиты.

Опрос Нетаниягу адвокатами продолжался более шести месяцев. Для этого потребовались 35 заседаний суда. Ожидается, что опрос прокуратурой продлится более 9 месяцев. Согласно процедуре, а период допроса представителями прокуратуры обвиняемый не имеет права обсуждать с адвокатами ход этих допросов.

В обвинении приняли решение начать опрос с "дела 1000". В рамках этого дела, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвиняется в обмане общественного доверия в связи с якобы незаконным получением подарков от бизнесменов.

Затем Нетаниягу будет допрошен по делам 2000 и 4000.

Напомним, что по "делу 2000" премьер-министр обвиняется в обмане общественного доверия в связи с переговорами, которые он вел с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.

По "делу 4000" Нетаниягу обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия в связи с теми регуляторными благами, которые он предоставлял бывшему владельцу "Безек" и портала Walla Шаулю Аловичу в обмен, якобы, на положительное освещение деятельности премьера и его приближенных.

Судебный процесс продолжается уже более пяти лет.