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Израиль

В районе Модиина обнаружены обломки ракеты. Фото

Йемен
Хуситы
время публикации: 03 июня 2025 г., 22:57 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 23:06
В округе Шфела обнаружены обломки ракеты. Фото
Пресс-служба полиции Израиля
В округе Шфела обнаружены обломки ракеты. Фото
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в районе Шфела обнаружены обломки ракеты. В результате обстрела не было пострадавших.

Полицейские и саперы работают на месте падения обломков.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что обломки упали в районе Модиина.

Правоохранительные органы предупреждают: при обнаружении ракетных обломков необходимо держаться на расстоянии и уведомить полицию по телефону 100.

Израиль
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