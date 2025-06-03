В районе Модиина обнаружены обломки ракеты. Фото
время публикации: 03 июня 2025 г., 22:57 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 23:06
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в районе Шфела обнаружены обломки ракеты. В результате обстрела не было пострадавших.
Полицейские и саперы работают на месте падения обломков.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что обломки упали в районе Модиина.
Правоохранительные органы предупреждают: при обнаружении ракетных обломков необходимо держаться на расстоянии и уведомить полицию по телефону 100.