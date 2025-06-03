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Израиль

Внимание, розыск: пропала 17-летняя Сумайя Абу-Каф

Розыск
время публикации: 03 июня 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 20:45
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Сумайя Абу-Каф
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Сумайи Абу-Каф, жительницы поселка Умм Батин в Негеве. В последний раз ее видели 3 июня около 15:30 в деревне Шейх Данун на севере Израиля.

Приметы разыскиваемой: худая, темные длинные волосы, карие глаза. На ней было черное платье и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в диспетчерский центр полиции по телефону 100 или по телефону 04-951-8444.

Израиль
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