Внимание, розыск: пропала 17-летняя Сумайя Абу-Каф

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Сумайи Абу-Каф, жительницы поселка Умм Батин в Негеве. В последний раз ее видели 3 июня около 15:30 в деревне Шейх Данун на севере Израиля.

Приметы разыскиваемой: худая, темные длинные волосы, карие глаза. На ней было черное платье и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в диспетчерский центр полиции по телефону 100 или по телефону 04-951-8444.