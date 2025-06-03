Внимание, розыск: пропала 17-летняя Сумайя Абу-Каф
время публикации: 03 июня 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 20:45
Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Сумайи Абу-Каф, жительницы поселка Умм Батин в Негеве. В последний раз ее видели 3 июня около 15:30 в деревне Шейх Данун на севере Израиля.
Приметы разыскиваемой: худая, темные длинные волосы, карие глаза. На ней было черное платье и черные брюки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в диспетчерский центр полиции по телефону 100 или по телефону 04-951-8444.