В результате стрельбы в Лоде ранены шесть человек
время публикации: 03 июня 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 20:33
В Лоде в результате криминального инцидента с применением огнестрельного оружия ранены шесть человек.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что три человека получили ранения от средней тяжести до тяжелых. Они доставлены в больницу "Шамир – Асафа а-Рофе".
На месте происшествия находятся крупные силы полиции. Ведется расследование.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2025