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Израиль

В результате стрельбы в Лоде ранены шесть человек

Криминал в арабском секторе
время публикации: 03 июня 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 20:33
В результате стрельбы в Лоде ранены шесть человек
Yonatan Sindel/Flash90

В Лоде в результате криминального инцидента с применением огнестрельного оружия ранены шесть человек.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что три человека получили ранения от средней тяжести до тяжелых. Они доставлены в больницу "Шамир – Асафа а-Рофе".

На месте происшествия находятся крупные силы полиции. Ведется расследование.

Израиль
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