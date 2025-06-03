В результате стрельбы в Лоде ранены шесть человек

В Лоде в результате криминального инцидента с применением огнестрельного оружия ранены шесть человек.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что три человека получили ранения от средней тяжести до тяжелых. Они доставлены в больницу "Шамир – Асафа а-Рофе".

На месте происшествия находятся крупные силы полиции. Ведется расследование.