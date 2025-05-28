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Израиль

Суд над Нетаниягу: завершаются ответы на вопросы адвокатов, на очереди перекрестный допрос

Судебные решения
Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 28 мая 2025 г., 12:41 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 12:41
Нетаниягу завершает отвечать на вопросы адвокатов, на очереди перекрестный допрос
Reuven Kastro/POOL

28 мая премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает давать показания в окружном суде Тель-Авива. Речь идет о последнем дне допроса премьер-министра адвокатами. На следующей неделе начнется допрос премьер-министра представителями прокуратуры.

28 мая заседание суда закончится раньше обычного, так как премьер-министр обязан присутствовать на пленарном заседании Кнессета, созванном по инициативе 40 депутатов от оппозиции.

Глава судейской коллегии Ривка Фридман-Фельдман заявила в ходе судебного заседания, что возможно придется добавить один день судебных заседаний, так как нужно "продвигаться быстрее".

Нетаниягу резко отреагировал, заявив, что "об этом не может быть и речи". Судья ответила, что

премьер-министр продолжит давать показания два раза в неделю. "Я знала, что будут протесты, с точки зрения ваших показаний ничего не изменится", – сказала судья.

Судя по всему, дополнительный день будет использован для допроса других свидетелей защиты.

Судебный процесс над Биньямином Нетаниягу, который открылся 24 мая 2020 года, длится уже шестой год.

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