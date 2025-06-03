ЦАХАЛ: две ракеты были запущены в сторону Израиля из Сирии
время публикации: 03 июня 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 22:11
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в 21:36 был зафиксирован запуск двух ракет из Сирии в сторону израильской территории. Ракеты упали на незастроенной местности.
Сигнал тревоги звучал в поселках Хаспин и Рамат Магшимим на юге Голанских высот. Жители сообщали, что слышали несколько взрывов.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых в результате обстрела.
В ответ на обстрел силы ЦАХАЛа обстреливают из тяжелых орудий территорию Сирии.