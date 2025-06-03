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Израиль

ЦАХАЛ: две ракеты были запущены в сторону Израиля из Сирии

Израиль
Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 03 июня 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 22:11
ЦАХАЛ: две ракеты были запущены в сторону Израиля из Сирии
David Cohen/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в 21:36 был зафиксирован запуск двух ракет из Сирии в сторону израильской территории. Ракеты упали на незастроенной местности.

Сигнал тревоги звучал в поселках Хаспин и Рамат Магшимим на юге Голанских высот. Жители сообщали, что слышали несколько взрывов.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых в результате обстрела.

В ответ на обстрел силы ЦАХАЛа обстреливают из тяжелых орудий территорию Сирии.

Израиль
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