Сигнал тревоги прозвучал на юге Голанских высот

В 21:36 сигнал тревоги об угрозе ракетного обстрела прозвучал в поселках Хаспин и Рамат Магшимим на юге Голанских высот.

Жители южных Голан сообщают о том, что после сигнала тревоги были слышны несколько взрывов.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что причина активизации системы "Цева Адом" проверяется.

По неподтвержденной армией информации, две ракеты были запущены с сирийской территории.