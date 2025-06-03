Сигнал тревоги прозвучал на юге Голанских высот
время публикации: 03 июня 2025 г., 21:38 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 21:43
В 21:36 сигнал тревоги об угрозе ракетного обстрела прозвучал в поселках Хаспин и Рамат Магшимим на юге Голанских высот.
Жители южных Голан сообщают о том, что после сигнала тревоги были слышны несколько взрывов.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что причина активизации системы "Цева Адом" проверяется.
По неподтвержденной армией информации, две ракеты были запущены с сирийской территории.