x
03 июня 2025
|
последняя новость: 21:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июня 2025
|
03 июня 2025
|
последняя новость: 21:38
03 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сигнал тревоги прозвучал на юге Голанских высот

Цева адом
время публикации: 03 июня 2025 г., 21:38 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 21:43
Сигнал тревоги прозвучал на юге Голанских высот
Ayal Margolin/Flash90

В 21:36 сигнал тревоги об угрозе ракетного обстрела прозвучал в поселках Хаспин и Рамат Магшимим на юге Голанских высот.

Жители южных Голан сообщают о том, что после сигнала тревоги были слышны несколько взрывов.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что причина активизации системы "Цева Адом" проверяется.

По неподтвержденной армией информации, две ракеты были запущены с сирийской территории.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook