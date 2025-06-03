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Израиль

"У него не должно быть могилы в Израиле". Иранист Юсиан против судьи Барака. Комментарии

Полиция
СМИ
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 03 июня 2025 г., 16:30 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 16:56
"У него не должно быть могилы в Израиле". Иранист Юсиан против судьи Барака. Комментарии
Yonatan Sindel/Flash90

Иранист и востоковед Элиягу Юсиан опубликовал в микроблоге X запись, в которой в крайне грубой форме отозвался о бывшем главе Верховного суда Аароне Бараке.

Юсиан опубликовал фотографию Барака и написал: "Доброе утро, еврейская нация. Нельзя, чтобы у этого человека была могила в государстве Израиль. Это оскорбление для еврейского народа, для земли Израиля и для государства Израиль. Это оскорбление для еврейского государства. Тело этого человека надо сжечь в этом мире, а его душу – в будущем".

Через короткое время Юсиан удалил пост.

В ответ на публикацию этой записи депутат Кнессета от партии "Демократим" Гилад Карив объявил, что намерен подать жалобу в полицию. "Речь идет о гнилых плодах многолетней кампании подстрекательства против судебной системы, против правоохранительных органов и против судей", – заявил Карив.

Глава Всеизраильской коллегии адвокатов Амит Бехер обратился к юридическому советнику правительства с требованием начать расследование в отношении Юсиана.

Бывшая глава партии МЕРЕЦ Заава Гальон назвала Юсиана "гебельсовской нечистью" и заявила, что он должен быть исторгнут из общества.

Компания Tornado объявила, что прерывает участие Юсиана в рекламе продукции производимой ею.

Израиль
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