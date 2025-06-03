Самка грифа Е51 вернулась в гнездо: ее уже считали погибшей от отравления

Управление природы и парков поделилось радостными новостями: самка грифа Е51, передатчик которой неделю назад передал сигнал бедствия, вернулась в свое гнездо после длительного отсутствия и покормила своего птенца.

Неделю назад, получив тревожный сигнал с передатчика Е51, инспекторы Управления природы и парков отправились на поиски. В зоне, откуда поступал сигнал, самку грифа не нашли, но там нашли отравленную тушу и двух погибших стервятников. После 16 часов непрерывных поисков Е51 появилась на трансляции из ее гнезда в ущелье Циним, где она воспитывает птенца вместе со своим нечипованным избранником.

Е51 14 лет, впервые ее пометили в 2011 году в районе Сде-Бокер. За самкой пристально следят, почти каждый год осенью она проходит обследования. Вся ее жизнь проходит в пустынном регионе между Иудейской пустыней и Негевом. После сигнала бедствия с ее передатчика специалисты всерьез беспокоились за жизнь Е51: ведь было доподлинно известно, что она растит птенца, и случившаяся с любым из родителей трагедия резко снижает шансы птенца выжить.

Когда птенец грифа вылупляется, родители кормят его, отрыгивая из клюва полупереваренную пищу. Когда он немного подрастает, они приносят ему добычу и кладут возле гнезда. Когда птенцу исполняется около трех месяцев, у него появляется оперение, и полностью самостоятельным он становится в возрасте 100-125 дней.

Грифы находятся под угрозой исчезновения в Израиле, и Управление природы и парков прилагает много усилий для сохранения популяции. Отравление, поражение током из-за столкновения с линиями электропередач, незаконная охота и отлов, сокращение источников пищи и мест обитания приводят к существенному снижению популяции грифов.

В 2016 году был создан проект "Хищные птицы в прямом эфире" – в рамках проекта в местах гнездования редких пернатых хищников установлены онлайн-камеры, часто передающие также и звук, и можно наблюдать за происходящим в гнездах в режиме реального времени. В проекте участвуют такие птицы, как филины, канюки-курганники, змееяды, орлы, стервятники и грифы.

"Вторжение в личную жизнь" самки грифа Е51 длится уже третий год. В этом году пара отложила яйцо 3 января, они по очереди высиживали яйцо 57 дней, после чего вылупился их птенец.