Парад гордости и толерантности в Иерусалиме: список перекрываемых улиц

В среду, 4 июня, в Иерусалиме пройдет ежегодный Парад гордости и толерантности, организуемый ЛГБТ-общиной. В этом году он посвящен 10-летней годовщине убийства Ширы Банки.

Безопасность участников парада будут обеспечивать около 2000 сотрудников полиции и пограничной полиции Иерусалимского округа при поддержке сотрудников полиции других округов и волонтеров.

Полиция предупредила, что будет жестко пресекать любые попытки организации беспорядков или срыва парада.

Сбор участников парада начнется в среду, 4 июня, в 15:00 в парке Ган а-Паамон. Парад начнется в 17:00 и пройдет по маршруту Ган а-Паамон – ул. Давид а-Мелех – площадь Плумер – ул. Керен а-Йесод – ул. а-Мелех Джордж – ул. Гилель – ул. Менаше Бен-Исраэль – парк а-Ацмаут.

С 14:00 в среду, 4 июня, будут перекрыты для движения улицы Керен а-Йесод, Плумер, Мелех Джордж, Гилель, Менаше Бен-Исраэль, а также ведущие к ним улицы Агрон, Эльханан, Шолом Алейхем, Мафо, Эхад а-Ам, Аза (между улицей Арлозоров и площадью Париж), Шмуэль а-Нагид, Абида, ККЛ, а-Гистадрут а-Мелех Давид, Давид Маркус, Жаботински, Ицхак Карив, Давид Ремез, Эмиль Бота и Элиягу Шема.

Движение по перекрытым улицам будет возобновляться по мере продвижения парада.

Не будет разрешен доступ в зону парада с оружием. Использование любых видов дронов будет запрещено. Для протестов выделен комплекс "Парк Блюмфильд".