В бою в секторе Газы погиб старшина Денис Екимов
Разрешено к публикации: 2 марта в бою на юге сектора Газы погиб старшина резерва Денис Екимов, 33 года, из Беэр-Шевы, боец 17-го батальона бригады "Бислах".
Напомним, что 1 марта в бою на юге сектора Газы погибли трое израильских военнослужащих.
Сержант Долев Малка, 19 лет, из Шломи, боец 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений), служил в батальоне "Нахшон" пехотной бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.
Сержант Афик Тери, 19 лет, из Реховота, боец 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений), служил в батальоне "Нахшон" пехотной бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.
Сержант Инон Ицхак, 20 лет, из Мицпе Рамон, боец 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений), служил в батальоне "Нахшон" пехотной бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.
Также в бою 1 марта были тяжело ранены командир взвода и четверо бойцов 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений). В том же бою еще девять бойцов получили ранения различной степени тяжести.
C 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 246 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля).
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 586 военнослужащих ЦАХАЛа.
ЦАХАЛ сообщает, что в бою на юге сектора Газы погибли трое израильских военнослужащих