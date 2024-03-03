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    Израиль

    В бою в секторе Газы погиб старшина Денис Екимов

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    В бою в секторе Газы погиб старшина Денис Екимов, 33 года
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Долев Малка, 19 лет
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Афик Тери, 19 лет
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    Разрешено к публикации: 2 марта в бою на юге сектора Газы погиб старшина резерва Денис Екимов, 33 года, из Беэр-Шевы, боец 17-го батальона бригады "Бислах".

    Напомним, что 1 марта в бою на юге сектора Газы погибли трое израильских военнослужащих.

    Сержант Долев Малка, 19 лет, из Шломи, боец 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений), служил в батальоне "Нахшон" пехотной бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Сержант Афик Тери, 19 лет, из Реховота, боец 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений), служил в батальоне "Нахшон" пехотной бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Сержант Инон Ицхак, 20 лет, из Мицпе Рамон, боец 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений), служил в батальоне "Нахшон" пехотной бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Также в бою 1 марта были тяжело ранены командир взвода и четверо бойцов 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений). В том же бою еще девять бойцов получили ранения различной степени тяжести.

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    C 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 246 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля).

    С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 586 военнослужащих ЦАХАЛа.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 2 Марта 2024
    ЦАХАЛ сообщает, что в бою на юге сектора Газы погибли трое израильских военнослужащих
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