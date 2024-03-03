В бою в секторе Газы погиб старшина Денис Екимов

Разрешено к публикации: 2 марта в бою на юге сектора Газы погиб старшина резерва Денис Екимов, 33 года, из Беэр-Шевы, боец 17-го батальона бригады "Бислах".

Напомним, что 1 марта в бою на юге сектора Газы погибли трое израильских военнослужащих.

Сержант Долев Малка, 19 лет, из Шломи, боец 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений), служил в батальоне "Нахшон" пехотной бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Сержант Афик Тери, 19 лет, из Реховота, боец 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений), служил в батальоне "Нахшон" пехотной бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.

Сержант Инон Ицхак, 20 лет, из Мицпе Рамон, боец 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений), служил в батальоне "Нахшон" пехотной бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.

Также в бою 1 марта были тяжело ранены командир взвода и четверо бойцов 450-го батальона бригады "Бислах" (курсы командиров отделений). В том же бою еще девять бойцов получили ранения различной степени тяжести.

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C 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 246 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля).

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 586 военнослужащих ЦАХАЛа.