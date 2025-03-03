Главы бедуинских местных советов обвиняются в получении взяток на миллионы шекелей

В суд Центрального округа поданы обвинения против семи бывших и действующих руководителей местных советов бедуинских населенных пунктов и еще девяти сотрудников местных советов по делу о получении взяток на миллионы шекелей от владельца сети образовательных учреждений в обмен на предоставление лицензий на управление школами в их населенных пунктах.

По сообщению государственной прокуратуры, с 2014 года образовательная сеть управляла школами в бедуинских населенных пунктах. Муниципальные руководители и другие сотрудники органов местной власти, которые могли принимать решения или влиять на принятие решений по поводу заключения договора или продолжения сотрудничества, требовали и получали от руководства этой образовательной сети крупные взятки.

В некоторых случаях обвиняемые, которых связывали родственные или приятельские отношения, связывали владельца образовательной сети с другими участниками коррупционной схемы. Помимо получения взяток, некоторые из обвиняемых обвиняются также в мошенничестве, налоговых нарушениях и отмывании денег.

В частности, бывший глава совета Туба-Зангария Хусейн Хаиб, возглавлявший местный совет в 2013-2018 годах и вновь переизбранный на этот пост в настоящее время, обвиняется в получении взятки наличными в размере 240 тысяч шекелей, а также косвенной взятки в виде оплаты 840 тысяч шекелей охранной компании "Макифей Маром" и взятки в виде найма его сына на должность учителя с зарплатой 9500 шекелей в месяц.

Уисам Омар, возглавлявший совет Туба-Зангария с 2018 года, а также казначей совета Насер Хасиб обвиняются в получении взятки посредством трудоустройства родственников Омара на различные должности, пожертвование местной футбольной команде в размере 300 тысяч шекелей и взятки наличными в размере 15 тысяч шекелей.

Инспектор министерства образования в бедуинском секторе Мухаммад Хаиб обвиняется в получении 170 тысяч шекелей и косвенной взятке – найме на работу его дочери на льготных условиях.

Глава местного совета Арара Наиф Абу-Арар, его заместитель Али Абу-Джауад и его брат Сакиб Абу-Арар обвиняются в получении взяток на сотни тысяч шекелей и косвенных взяток в виде найма их приближенных на исключительных условиях. Бывший глава местного совета Басмат-Табун Раид Збидарат обвиняется в получении взятки в размере 350 тысяч шекелей, бывший член совета Басмат-Табун Мухаммад Забидат обвиняется в получении взятки в размере 170 тысяч шекелей.

Трое обвиняемых, занимавшие ранее посты в местном совете Каабия-Табаш-Хаджаджра, обвиняются в получении взяток и в устройстве своих приближенных и членов их семей на работу в образовательной сети на исключительных условиях.

Главы местных советов Шибли аль-Ганам и Зарзир обвиняются в том, что также требовали крупные взятки, но владелец образовательной сети не успел им заплатить, поскольку был уже арестован.