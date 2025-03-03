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Израиль

Подано обвинение против сына Светланы Фурман, убитой в Ноф а-Галиле

время публикации: 03 марта 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 17:03
Подано обвинение против сына Светланы Фурман, убитой в Ноф а-Галиле
Flash90

В понедельник, 3 марта, государственная прокуратура подала в окружной суд Нацерета обвинительное заключение против Натанэля Фурмана (25 лет), задержанного по подозрению в убийстве его матери Светланы Фурман (61) в их доме в Ноф а-Галиле.

Согласно обвинительному заключению, рано утром 31 января 2025 года Натанэль Фурман взял нож на кухне, вошел в спальню родителей, где они спали, и нанес матери удар ножом в живот. Женщина проснулась и успела произнести мужу: "Кажется, он ударил меня ножом". Отец сумел вырвать нож из руки сына, обездвижил его, а затем вызвал скорую помощь. Светлану доставили в больницу Святого Семейства в Нацерете в бессознательном состоянии, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

В тексте обвинения ничего не сказано о мотивах убийцы.

Израиль
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Убийство женщины в Ноф а-Галиле: подозревается сын жертвы