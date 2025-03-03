Расследование теракта в Хайфе: террорист вышел из автобуса и накинулся на людей с ножом
время публикации: 03 марта 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 12:08
По данным предварительного расследования, теракт на центральной автобусной станции "Лев а-Мифрац" в Хайфе был совершен одним человеком, подозрения о возможных сообщниках не подтвердились.
По словам свидетелей, террорист вышел из автобуса и накинулся на людей с ножом. В результате теракта был убит мужчина в возрасте около 70 лет, трое получили тяжелые ранения, пожилая женщина получила ранения средней степени тяжести. Террорист был нейтрализован.
Полиция устанавливает личность террориста.