Расследование теракта в Хайфе: террорист вышел из автобуса и накинулся на людей с ножом

По данным предварительного расследования, теракт на центральной автобусной станции "Лев а-Мифрац" в Хайфе был совершен одним человеком, подозрения о возможных сообщниках не подтвердились.

По словам свидетелей, террорист вышел из автобуса и накинулся на людей с ножом. В результате теракта был убит мужчина в возрасте около 70 лет, трое получили тяжелые ранения, пожилая женщина получила ранения средней степени тяжести. Террорист был нейтрализован.

Полиция устанавливает личность террориста.