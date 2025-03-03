Суд над Нетаниягу: день допроса сокращен из-за заседания Кнессета

В окружном суде Тель-Авива возобновился допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Перед началом заседания премьер-министр попросил завершить судебное заседание в 14:45, чтобы успеть принять участие в пленарном заседании Кнессета. Как сообщалось ранее, по инициативе оппозиции проводится заседание при участии премьер-министра.

Судья Ривка Фридман-Фельдман согласилась на сокращение дня допроса, однако 4 марта допрос продлится на час дольше запланированного – до 17:00.

Адвокат Амит Хадад продолжает задавать премьер-министру вопросы, касающиеся освещения его деятельности порталом Walla. Нетаниягу вновь заявил, что не получал никаких привилегий от редакции этого портала и назвал обвинения во взяточничестве абсурдными.