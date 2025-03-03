Возле поселка Аниам два автомобиля врезались в лошадей: один человек погиб

На 808-й трассе, возле поселка Аниам, водителям двух легковых автомобилей не удалось избежать столкновения с лошадьми, находившимися на проезжей части.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате столкновения одна машина перевернулась, находившаяся за рулем женщина (примерно 40 лет) получила множественные травмы, от которых скончалась на месте.

Водитель второй машины (мужчина примерно 36 лет) получил травмы средней тяжести, он доставлен в больницу "Пория".