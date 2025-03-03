Опрос KANTAR: партии "Ликуд" и "Демократим" укрепляют свои позиции

В понедельник, 3 марта, телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом KANTAR. Опрос проводился на фоне кризиса в переговорах с ХАМАСом и угрозы возобновления боевых действий в Газе.

По результатам этого опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" получила бы 26 мандатов, это на один больше, чем во время предыдущего опроса. Партия "Махане Мамлахти" с последнего опроса потеряла два мандата и получила бы сегодня – 16, теряют мандаты партии "Еш Атид" – 11 вместо 12, "Оцма Иегудит" – 7 вместо 8.

Партия "Демократим" могла бы получить 12 мандатов, что на один больше, чем во время предыдущего опроса, на один мандат больше получили бы партии "Яадут а-Тора" – 8 вместо 7, ХАДАШ-ТААЛ – 6 вместо 5.

Не изменилась поддержка избирателей партий "Наш дом Израиль" – 15, ШАС – 10, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4.

Таким образом места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Ликуд" – 26, "Махане Мамлахти" – 16, НДИ – 15, "Демократим" – 12, "Еш Атид" – 11, ШАС – 10, "Яадут А-Тора" – 8, "Оцма Иегудит" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 6, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4.

Партии нынешней оппозиции набирают в этом опросе 59 мандатов (вместе с партией РААМ, без которой у оппозиции нет большинства), партии коалиции набирают 55 мандатов. Блок ХАДАШ-ТААЛ с 6 мандатами не рассматривается в качестве кандидата в коалицию.

В случае создания Нафтали Беннетом своей партии и объединения в единый блок "Махане Мамлахти" и "Еш Атид" во главе с Айзенкотом, партия Беннета получает 25 мандатов, партия "Ликуд" – 23, блок "Махане Мамлахти" и "Еш Атид" – 22, партия "Демократим" и ШАС – по 9 мандатов. НДИ, "Яадут а-Тора" и "Оцма Иегудит" получают по 7 мандатов, "Ционут Датит" не преодолевает электоральный барьер.

В ходе опроса респондентам был задан вопрос о том, какие шаги должен предпринимать Израиль после окончания первого этапа сделки с ХАМАСом. 44% респондентов считают, что необходимо продолжать переговоры о втором этапе, 34% – полагают, что необходимо придерживаться "предложения Виткоффа", включающее продление режима прекращения огня и освобождение половины заложников в самом начале второго этапа. 9% высказались за продолжение боевых действий даже ценой жизней заложников. 13% ответили, что не имеют собственного мнения по этому вопросу.