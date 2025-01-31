Убийство женщины в Ноф а-Галиле: подозревается сын жертвы

Женщина в возрасте 61 года погибла в результате нападения у себя дома на улице Далия в Ноф а-Галиле: рано утром в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" и в полицию поступило сообщение о женщине, получившей крайне тяжелые ножевые ранения в живот.

В критическом состоянии пострадавшая была доставлена в Итальянскую больницу в Нацерете, по дороге ее пытались реанимировать, но по прибытии в больницу врачи были вынуждены констатировать смерть женщины.

Полиция арестовала ее 25-летнего сына по подозрению в убийстве матери, расследование мотивов преступления продолжается.