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Израиль

Убийство женщины в Ноф а-Галиле: подозревается сын жертвы

Убийства
время публикации: 31 января 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 14:34
Убийство женщины в Ноф а-Галиле: подозревается сын жертвы
Olivier Fitoussi Flash90

Женщина в возрасте 61 года погибла в результате нападения у себя дома на улице Далия в Ноф а-Галиле: рано утром в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" и в полицию поступило сообщение о женщине, получившей крайне тяжелые ножевые ранения в живот.

В критическом состоянии пострадавшая была доставлена в Итальянскую больницу в Нацерете, по дороге ее пытались реанимировать, но по прибытии в больницу врачи были вынуждены констатировать смерть женщины.

Полиция арестовала ее 25-летнего сына по подозрению в убийстве матери, расследование мотивов преступления продолжается.

Израиль
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