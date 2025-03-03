Ганц: "Десятки израильтян находятся в плену ХАМАСа, их надо вернуть домой как можно скорее"

В понедельник, 3 марта, Бени Ганц начал заседание фракции "Махане Мамлахти" с минуты молчания в память об Ицике Эльгарате – заложнике, убитом террористами в Газе, похороны которого проходят в этот момент.

"Нельзя забывать, что Ицик погиб из-за провала 7 октября. Нельзя забывать, что есть еще десятки израильтян, которые находятся в плену ХАМАСа и которых надо вернуть домой как можно скорее. С врагом, у меня в этом нет никаких сомнений, мы потом сведем счеты".

Ганц добавил, что сегодня ограничится этим коротким заявлением и не станет отвечать на вопросы журналистов.