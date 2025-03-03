x
03 марта 2025
|
последняя новость: 15:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 марта 2025
|
03 марта 2025
|
последняя новость: 15:35
03 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ганц: "Десятки израильтян находятся в плену ХАМАСа, их надо вернуть домой как можно скорее"

Бени Ганц
Махане Мамлахти
время публикации: 03 марта 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 15:21
Ганц: "Десятки израильтян находятся в плену ХАМАСа, их надо вернуть домой как можно скорее"
Erik Marmor/Flash90

В понедельник, 3 марта, Бени Ганц начал заседание фракции "Махане Мамлахти" с минуты молчания в память об Ицике Эльгарате – заложнике, убитом террористами в Газе, похороны которого проходят в этот момент.

"Нельзя забывать, что Ицик погиб из-за провала 7 октября. Нельзя забывать, что есть еще десятки израильтян, которые находятся в плену ХАМАСа и которых надо вернуть домой как можно скорее. С врагом, у меня в этом нет никаких сомнений, мы потом сведем счеты".

Ганц добавил, что сегодня ограничится этим коротким заявлением и не станет отвечать на вопросы журналистов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

Либерман: "Правительство ведет нас к превращению государства в федерацию этнических групп"