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Израиль

Либерман: "Правительство ведет нас к превращению государства в федерацию этнических групп"

НДИ
Авигдор Либерман
время публикации: 03 марта 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 14:21
Либерман: "Правительство ведет нас к превращению государства в федерацию этнических групп"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 3 марта, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Правительство 7 октября продолжает причинять ущерб безопасности государства. Все должны поддержать предложение по созданию государственной следственной комиссии".

Далее лидер НДИ сказал: "Нельзя издать 400 тысяч повесток призыва харедим и одновременно продвигать закон об уклонении от службы. Правительство ведет нас к ливанскому сценарию – превращению государства в федерацию этнических групп. Израиль должен оставаться еврейским, демократическим и сионистским государством Нынешнее правительство уничтожает сионистскую составляющую".

Израиль
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