Источники: ЦАХАЛ обстреливает цели на востоке Газы

Источники в Газе сообщают, что утром 3 марта ЦАХАЛ обстреливал цели в восточной части сектора, по всей видимости для того, чтобы не допустить проникновений в буферную зону.

Сообщалось, что израильские военные обстреляли цели к востоку от Аль-Карары и Дир аль-Балаха, в центре сектора.

Поступали сведения, что вертолет ЦАХАЛа обстрелял цель в районе Аль-Мауаси, северо-западней Хан-Юниса, на юге сектора. Есть раненые.

Также сообщалось, что израильские военные обстреляли цели к востоку от района Ат-Туффа, на востоке города Газа.

Кроме того, источники в Газе передавали, что израильские военные обстреляли цели к востоку от района Ас-Санати, около Абасан аль-Кабиры, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора.

ЦАХАЛ эти сообщения пока не комментирует.