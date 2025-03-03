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Израиль

Баарав-Миара и Саар обвиняют друг друга в "ударе по демократии"

Гидеон Саар
Юридическая реформа
Ярив Левин
время публикации: 03 марта 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 08:58
Баарав-Миара и Саар обвиняют друг друга в "ударе по демократии"
Avshalom Sassoni/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала заявление, в котором выступила против предложения министра юстиции Ярива Левина и министра иностранных дел Гидеона Саара по поводу изменения состава комиссии по назначению судей.

"Это предложение наносит удар по независимости, профессионализму юридической системы, по ее способности критиковать власть и бросает тяжелую тень политизации на всю судебную систему", – заявила Баарав-Миара.

Она настоятельно посоветовала министру юстиции "внести в проект изменения, основанные на результатах профессионального обсуждения".

Баарав-Миара утверждает, что изменения, предложенные министрами, приведут к тому, что на должность судей будут избраны менее профессиональные или вовсе не профессиональные люди.

Она также критикует процесс утверждения проекта. "Проект, предложенный министрами, приходит на смену законопроекту, который комиссия Кнессета по законодательству рассматривала, и таким образом сразу речь зашла об утверждении во втором и третьем чтениях", – говорится в заключении юридического советника.

В ответ министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что речь идет о "политическом, а не профессиональном заключении". "Даже тот факт, что наше предложение отменило законопроект, который ранее был на повестке дня Кнессета, юридический советник оценивает как отрицательный", – поясняет Саар.

Министр иностранных дел, который, будучи министром юстиции в правительстве Беннета-Лапида, инициировал назначение Гали Баарав-Миары на должность юридического советника правительства, резко критикует ее действия. "Юридический советник пишет, что наше предложение противоречит демократическим принципам и наносит удар по ним. Правда состоит в том, что основной удар по основам демократии наносит юридический советник правительства, особенно учитывая, что была избрана, представив свой подход как стремящийся к минимальному вмешательству в решения правительства и Кнессета", – резюмировал Саар.

3 марта комиссия Кнессета по законодательству продолжит рассмотрение проекта Левина-Саара и подготовку к голосованию по нему на пленарном заседании парламента.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 января 2025

Комиссия Кнессета обсуждает предложение Левина-Саара