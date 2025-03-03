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Израиль

Теракт в Хайфе: убит житель Кафр-Каны

время публикации: 03 марта 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 15:16
Теракт в Хайфе: убит житель Кафр-Каны
David Cohen/Flash90

Опубликовано имя мужчины, убитого террористом в Хайфе на станции "Мерказит а-Мифрац". Это 62-летний Хасан Дахамшэ (Карим), проживавший в арабском населенном пункте Кафр-Кана.

Как сообщалось ранее, теракт совершил Айтару Шахин из Шфарама - израильский друз, у которого было гражданство Германии. Он жил в ФРГ, в Израиль он вернулся на прошлой неделе.

Террорист вышел из автобуса с ножом и напал на людей, ранив пять человек. Вскоре он был застрелен охранником и гражданским лицом.

В отчете полиции сказано: убит мужчина около 60 лет, террорист нанес ему несколько ножевых ранений в спину и в шею. Полиция сообщает, что у этого человека зафиксировано пулевое ранение в ногу – по всей видимости, один из стрелявших в террориста попал в него. Но пулевое ранение не было причиной смерти, считают в полиции. Четверо раненых доставлены в больницу РАМБАМ, трое в тяжелом состоянии.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

Теракт в Хайфе: один убитый, четверо раненых, террорист застрелен