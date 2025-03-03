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Израиль

ЦАХАЛ: в Газе был открыт огонь по подозреваемым и по моторной лодке

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 марта 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 12:35
ЦАХАЛ: в Газе был открыт огонь по подозреваемым и по моторной лодке
Abed Rahim Khatib/Flash90

ВМС ЦАХАЛа обстреляли подозрительную моторную лодку в прибрежной зоне к северу от Хан-Юниса. Перед обстрелом были предупредительные выстрелы, сообщает армейская пресс-служба.

Сообщается также, что сегодня утром израильские военные открыли огонь на поражение по двум подозреваемым около границы в южной части сектора Газы. Зафиксированы попадания по целям.

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