ЦАХАЛ: в Газе был открыт огонь по подозреваемым и по моторной лодке
время публикации: 03 марта 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 12:35
ВМС ЦАХАЛа обстреляли подозрительную моторную лодку в прибрежной зоне к северу от Хан-Юниса. Перед обстрелом были предупредительные выстрелы, сообщает армейская пресс-служба.
Сообщается также, что сегодня утром израильские военные открыли огонь на поражение по двум подозреваемым около границы в южной части сектора Газы. Зафиксированы попадания по целям.