ЦАХАЛ: в Газе был открыт огонь по подозреваемым и по моторной лодке

ВМС ЦАХАЛа обстреляли подозрительную моторную лодку в прибрежной зоне к северу от Хан-Юниса. Перед обстрелом были предупредительные выстрелы, сообщает армейская пресс-служба.

Сообщается также, что сегодня утром израильские военные открыли огонь на поражение по двум подозреваемым около границы в южной части сектора Газы. Зафиксированы попадания по целям.