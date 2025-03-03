Умер один из пострадавших при теракте в "Лев а-Мифрац" в Хайфе: пожилой мужчина

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщает, что медикам пришлось констатировать смерть одного из пострадавших при теракте в Хайфе: мужчина в возрасте около 70 лет скончался от полученных ран.

Сотрудники и волонтеры МАДА оказывают неотложную помощь четверым пострадавшим и эвакуируют их в больницу: мужчина и женщина в возрасте около 30 лет находятся в тяжелом состоянии, подросток в возрасте около 15 лет также получил тяжелые ранения. Женщина в возрасте около 70 лет находится в состоянии средней степени тяжести.